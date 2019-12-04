Уфа, , 11:31 — REGNUM Рабочий уфимского предприятия лишился левой руки на ленточном конвейере. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба государственной инспекции труда по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в октябре текущего года техник растворобетонного узла ООО ТК «БетонТрейд» выполнял регулировку ленты транспортёра. При выполнении этой работы он заметил, что натяжной вал полотна ленты вращается с перебоями, поскольку на него попали камни и глина.

Рабочий выключил конвейер и лопатой начал убирать загрязнение. В какой-то момент механизм включился, и вращающийся вал начал затягивать под себя инструмент.

Техник попытался вытащить лопату, но кисть левой руки тоже попала под вал. В больнице, куда госпитализировали пострадавшего, врачи диагностировали у него травматический отрыв верхней конечности.

Сотрудники Гострудинспекции выяснили, что на ленточном конвейере не были установлены защитные ограждения, которые предусмотрены правилами эксплуатации. Кроме этого, в оборудовании выявили конструктивные недостатки, которые и привели к несчастному случаю. Помимо этого, на предприятии не было надлежаще организовано производство работ.

В результате ООО ТК «БетонТрейд» было оштрафовано.