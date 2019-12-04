Саратов, , 11:25 — REGNUM В Саратове расчистка улиц от снега ведется в круглосуточном режиме. Ночью на улицах города работали 200 единиц снегоуборочной техники, сейчас работы продолжают 203 спецмашины, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

Кроме того, расчистку пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам и соцобъектам по поручению мэра Михаила Исаева ведут в усиленном режиме около 300 сотрудников предприятий благоустройства.

ИА REGNUM напоминает, накануне региональное управление МЧС предупреждало жителей города о надвигающемся снегопаде. Ожидался сильный снег — 6−19 мм, ветер порывами до 15−17 м/с, метель с ухудшением видимости.

Утром в Саратове рейсовый автобус на улице Орджоникидзе врезался в столб, в результате чего пострадали 15 человек. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением.