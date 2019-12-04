Кемерово, , 11:21 — REGNUM В Кемерове в районе кольца предзаводской автобазы накануне вечером, 3 декабря, загорелся производственный цех мебельной фабрики «Интерсиб». Здание тушили десятки сотрудников МЧС, 17 единиц техники. Они потушили огонь и предотвратили взрыв находящейся рядом автозаправочной станции, сообщают «Вести Кузбасс».

«В момент пожара в помещении находились около 20 человек. 12 покинули горящее здание самостоятельно. Остальным понадобилась помощь спасателей, пострадали двое. Они отравились продуктами горения», — рассказал СМИ начальник службы пожаротушения «1 отряд ФПС по Кемеровской области» Малхаз Чалаташвили.

По предварительным данным, в здании загорелся поролон. Сейчас правоохранители устанавливают причины пожара.