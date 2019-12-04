Саратов, , 11:20 — REGNUM По обновленным данным ГИБДД по Саратовской области, в аварии с автобусом в Саратове пострадали 15 человек. Ранее сообщалось об 11 пассажирах, получивших травмы.

По словам представителя регионального ГИБДД, по предварительной информации, 38-летнй водитель автобуса не справился с управлением, сообщает РИА Новости, в результате чего автобус врезался в столб.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря автобус маршрута № 6 врезался в столб на улице Орджоникидзе в Саратове. Изначально сообщалось о шести пострадавших пассажирах, в областной службе спасения уточнили, что в аварии пострадали 11 человек.

Отметим, что накануне региональное управление МЧС предупреждало об ухудшении погодных условий — сильном снегопаде и порывистом ветре.