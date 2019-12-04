Саратов, , 11:17 — REGNUM Число пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса в Саратове увеличилось до 15 человек, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

«В результате ДТП 15 человек получили травмы», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря маршрутный автобус врезался в столб на улице Орджоникидзе в Саратове. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

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