Благовещенск, , 11:19 — REGNUM Благовещенский городской суд избрал меру пресечения для двух молодых людей родом из Эфиопии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Молодые люди пришли в Россию из Китая, пешком преодолев Амур, получив при этом обморожения 2-й и 3-й степени. Медицинскую помощь им оказали в ожоговом отделении Амурской областной клинической больницы, пишет ПортАмур.

По факту незаконного пересечения границы было возбуждено уголовное дело. Следственный отдел УФСБ России по Амурской области обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчин меры пресечения в виде заключения под стражу. Сами обвиняемые и их защитники также не возражали против удовлетворения ходатайства следователя. В итоге суд избрал в отношении обоих иностранцев арест сроком на 1 месяц 25 суток, то есть до 28 января.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области иностранец получил срок за незаконное пересечение российской границы.