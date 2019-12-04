Сухум, , 11:15 — REGNUM Девушка, получившая ранение при стрельбе возле ресторана в центре Сухума, скончалась. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии.

«Доминика Акиртава ушла из жизни, не приходя в сознание, около 16:00 3 декабря. Она находилась в отделении реанимации Республиканской больницы в состоянии тяжелой комы», — говорится в заявлении ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, 22 ноября трое неизвестных в масках в центре Сухума открыли огонь по посетителям ресторана «Сан-Ремо». В ходе стрельбы погибли два человека, а троих с ранениями госпитализировали, в том числе и Акиртаву. Она работала в том ресторане.