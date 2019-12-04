Чебоксары, , 11:12 — REGNUM В Батыревском районе Чувашии перед судом предстанет 17-летний парень, которого обвиняют в четырёх уголовно наказуемых преступлениях. В числе его жертв — три человека, в том числе отец, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.

Следствие полагает, что вечером 15 февраля 2019 года в одном из сельских населенных пунктов Батыревского района обвиняемый в ходе ссоры напал с ножом на 38-летнего и 50-летнего мужчин, причинив им тяжкий и лёгкий вред здоровью. По данным правоохранителей, 28 апреля 2019 года несовершеннолетний в ходе ссоры с 37-летним отцом ударил его кирпичом по затылку, а затем бросил в него кирпич, попав в голову.

Ещё одно преступление, как полагает следствие, было совершено 9 сентября 2019 года: злоумышленник похитил сотовый телефон, находясь в гостях у 33-летнего сельчанина.

Обвиняемый вину признал. Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого и легкого вреда здоровью» — по одному и двум эпизодам соответственно), а также п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Дело направлено в суд. Кроме того, в органы системы профилактики правонарушений несовершеннолетних внесены представления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Янтиковском районе Чувашии вынесен приговор 17-летнему парню, которого обвинили в совершении аварии с один пострадавшим. Его ограничили в свободе.

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В ноябре в Новочебоксарске вынесен приговор группе парней за покушение на сбыт спайсов. В том числе перед судом предстали двое 18-летних жителей Марпосада, которые на момент совершения преступлений не достигли совершеннолетия, при этом одному из них инкриминировалось 48 эпизодов преступлений. Все фигуранты уголовных дел получили реальное лишение свободы.

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