Элиста, , 11:08 — REGNUM Членов ОПГ, специализировавшихся на краже сельхозживотных на территории Калмыкии, отправят в колонию. Приговор, ранее вынесенный судом и подтверждённый в апелляционной инстанции, вступил в силу, сообщила 4 декабря пресс-служба прокуратуры Калмыкии.

Члены организованной преступной группы были признаны виновными в совершении пяти краж сельскохозяйственных животных организованной группой. 22 августа Яшкульский районный суд вынес решение назначить наказание двум участникам ОПГ в виде лишения свободы на срок шести лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Другие члены группы получили наказания, не связанные с реальным лишением свободы.

Осуждённые обжаловали приговор в вышестоящий суд. Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Республики Калмыкия вышеуказанный приговор оставлен без изменения, а апелляционные жалобы осуждённых — без удовлетворения.