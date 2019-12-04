Чита, 4 декабря 2019, 11:00 — REGNUM Ещё одного пострадавшего в результате падения автобуса в реку в Забайкалье доставили в краевую клиническую больницу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора края.
Сразу после ДТП мужчина был госпитализирован в Шилкинскую центральную районную больницу. 4 декабря в сопровождении бригады специалистов он был доставлен вертолётом санавиации в столицу региона. В краевом медучреждении пациент находится в отделении реанимации в тяжёлом состоянии.
«Всего в краевую клиническую больницу доставлены 18 пострадавших, из них один 3 декабря отказался от дальнейшей госпитализации и получает лечение амбулаторно. Ребенка 12 лет госпитализировали в краевую детскую клиническую больницу», — отметили в пресс-службе.
Таким образом, в районной больнице остались двое пострадавших. Их состояние оценивается медиками как удовлетворительное.
Напомним, авария произошла первого декабря в Сретенском районе Забайкалья. Автобус с пассажирами вылетел с моста через реку Куэнга на лёд. В результате, как сообщало ИА REGNUM, 19 человек погибли. Возбуждено уголовное дело.
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