Саратов, , 10:58 — REGNUM По уточнённым данным, в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутного автобуса, которое произошло в Саратове, пострадали 11 человек. Ранее сообщалось о шести получивших травмы пассажирах.

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Так, по информации начальника областной службы спасения Юрия Юрина, медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести, пишет ТАСС. В настоящее время на месте работают две бригады службы спасения, сотрудники Центра медицины катастроф, скорая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря автобус маршрута № 6 врезался в столб на улице Орджоникидзе в Саратове. Причины аварии выясняются.

Добавим, что накануне МЧС распространило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Так, синоптики прогнозировали ночью и утром 4 декабря сильный снег (6−19 мм), метель, а также местами усиление северо-западного ветра с порывами до 15−17 м/с.