Уфа, , 11:04 — REGNUM Пассажирка автомобиля Honda Fit, получившая тяжелые травмы во время дорожно-транспортного происшествия, получит компенсацию морального вреда. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в ноябре прошлого года водитель, управляя автомобилем Honda Fit, выехал на встречную полосу движения и съехал на обочину. В результате автомобиль врезался в металлический забор. Пассажирке, находящейся в данном автомобиле, был нанесен тяжкий вред здоровью. Женщина получила ушибы головного мозга, легких и грудной клетки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ.

В результате суд взыскал с владельца транспортного средства компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей.