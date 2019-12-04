Кабул, , 11:03 — REGNUM В результате нападения боевиков на главу японской неправительственной организации «Пешаварское общество» Тэцу Накамуру в Афганистане погибли шесть человек, об этом 4 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Ранее сообщалось, что глава НКО получил ранения и доставлен в госпиталь, однако, по данным журналистов агентства, он вместе со своими пятью сопровождающими погиб.

Ни одна террористическая организация пока не взяла ответственность за совершенное преступление. Боевики скрылись с места происшествия.

Напомним, 73-летний доктор из Японии Тэцу Накамура занимался благотворительностью и медицинской деятельностью в Афганистане в течение многих лет. В 2018 году он был за неё награжден орденом правительством Афганистана.

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