Саратов, , 10:51 — REGNUM Число пассажиров автобуса, пострадавших при аварии в Саратове увеличилось до 11 человек. Обстоятельства происшествия уточняются.

По предварительным данным, тяжелых пострадавших нет, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, рейсовый автобус во время следования по маршруту номер 6 врезался в столб на улице Орджоникидзе утром 4 декабря. Изначально было известно о шести пострадавших при аварии.

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