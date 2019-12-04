Владивосток, , 10:54 — REGNUM Отопление 18 многоквартирных домов на проспекте Красного Знамени фактически не производится в течение недели, люди замерзают, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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18 домов этажностью от 9 до 13 этажей, расположенных на проспекте Красного Знамени и Тобольской улице, периодически отключают от отопления почти неделю. По словам жильцов, отопление появляется и вновь исчезает, «не успевая прогреть квартиры». В МУПВ «ВПЭС» это объяснили прорывом на теплотрассе на улице Тобольская. Ремонтные работы там обещают завершить до вечера, 4 декабря, пишет PrimaMedia.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье с начала отопительного сезона произошло порядка 500 коммунальных аварий.