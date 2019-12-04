Паквач, , 10:54 — REGNUM Река Нил вышла из берегов после проливных дождей в районе Западный Нил на северо-западе Уганды, перекрыв главную магистраль, соединяющую регион с остальной частью страны. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, из-за наводнения невозможно проехать по мосту в городе Паквач, который является единственной возможностью попасть на противоположный берег Нила в этом регионе.

В соответствии с заявлением Угандийского Комитета Красного Креста, шоссе Паквач — Аруа в настоящее время небезопасно для передвижения. В нем также отмечается, что большое число транспортных средств застряло на шоссе в районах Северный и Западный Нил.

По информации журналистов, стихийные бедствия, вызванные сильными ливнями, в том числе внезапные наводнения и оползни, привели к гибели по меньшей мере 250 человек и затронули около трех миллионов человек в Восточной Африке в последние недели, причем около половины погибших было зафиксировано в Кении.

Метеорологи утверждают, что дожди усилились из-за феномена, называемого Диполь Индийского океана, который при положительном значении может вызвать повышение температуры воды в Индийском океане вплоть до 2 °C.