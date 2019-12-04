Иваново, , 10:45 — REGNUM Грудного ребёнка с четвертого этажа сбросила жительница Иваново, причиной поступка стала её ссора с сожителем. 3 декабря суд отправил женщину под арест.

Как сообщает Частник.ru, трагедия произошла 30 ноября на улице Кудряшова. По предварительным данным, в ходе ссоры с сожителем, молодая женщина сбросила своего грудного сына из окна. Мальчик от полученных травм погиб. Женщину задержала полиция.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении смерти ребёнку. Ей будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.