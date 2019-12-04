Саратов, , 10:42 — REGNUM Не менее шести человек пострадали в результате столкновения автобуса со столбом на одной из улиц Саратова. Об этом 4 декабря рассказал «Интерфаксу» информированный источник.

«Рейсовый автобус во время следования по маршруту номер 6 врезался в столб на улице Орджоникидзе», — отметил источник.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что не менее 10 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса, который перевозил 50 пассажиров и ехал из Белоруссии, и грузовика на трассе М-1 в городском округе Одинцово Московской области.