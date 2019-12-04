Анкара, , 10:40 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 12 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, об этом 4 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Аресты производились на основании ордеров, выданных в прокуратуре провинции Эзмир. В общей сложности разыскивается 25 обвиняемых, спецоперация по их поимке продолжается.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, в результате подавления которого погиб 251 человек, около 2 тыс. 200 человек получили ранения.

В организации путча была обвинена организация ФЕТО и ее лидер, религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США. Мыслитель отвергает обвинения, однако в Турции возвращаться не спешит.

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