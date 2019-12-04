Одинцово, Московская область, , 10:33 — REGNUM Пострадавшие в ДТП с автобусом в Одинцовском городском округе получили помощь и отдыхают в гостинице, сообщила PR-менеджер национального балета «Кострома» Мария Вешкина.

По её словам, когда произошло ДТП, артисты в автобусе возвращались с гастролей.

«Восемь пострадавших. Все с ушибами. В больницу обратились два человека, они уже вернулись оттуда», — цитирует Вешкину 360tv.ru.

Вешкина также подчеркнула, что труппа возвращалась из Смоленска в Кострому, а авария произошла во время перестроения. Виновника установят инспекторы ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, автобус с артистами балета и грузовик столкнулись в ночь на 4 декабря на 24-м км Минского шоссе в Одинцовском горокруге. Ранее имелась информация о семи пострадавших. Всего в автобусе находились 48 человек.

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