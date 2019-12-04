Екатеринбург, , 10:30 — REGNUM В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия на 213 км Тюменского тракта погибли два человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошёл в 10:00 по местному времени. По предварительным данным, автомобиль «ВАЗ-2107» выезжал со второстепенной дороги, после чего произошло столкновение с ехавшей по главной дороге фуре с полуприцепом.

По данным очевидцев, водитель грузового автомобиля перед аварией отреагировал на дорожную ситуацию: сигналил и пытался уйти от столкновения.

Отметим, что установлены личности погибших. Это муж и жена — жители посёлка пионерский. Водитель фуры направлялся в Ижевск, после погрузки в Тюмени.

Читайте ранее в этом сюжете: Пенсионер попал под колёса автомобиля в Первоуральске