Чита, , 10:36 — REGNUM Читинский предприниматель, которого следствие считает организатором смертельного автобусного рейса Сретенск — Чита, оставлен под стражей на 72 часа. Такое решение принял Ингодинский районный суд, сообщает 4 декабря Чита.ру.

Представитель следствия попросил продлить бизнесмену арест, чтобы получить время на предоставление доказательств вины перевозчика. Организатор рейса останется под стражей до 7 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 человек погибли 1 декабря в Сретенском районе Забайкалья в результате падения автобуса с моста на лёд реки. Еще более 20 человек получили травмы. О задержании индивидуального предпринимателя, который организовал перевозку людей в автобус, стало известно 2 декабря.

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