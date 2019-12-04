Ботсфьорд, Норвегия, , 10:34 — REGNUM Пожар, начавшийся на борту российского траулер в порту города Ботсфьорд, расположенного на севере Норвегии, потушен. Об этом 4 декабря сообщает полиция губернии Финнмарк на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«Пожар ликвидирован около 7:20 (9:20 мск)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что пожар на судне начался на камбузе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский траулер загорелся в порту норвежского города Ботсфьорд.