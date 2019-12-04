Санкт-Петербург, , 10:25 — REGNUM Три человека, среди которых мальчик 2016 года рождения, пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Московском районе Санкт-Петербурга утром 4 декабря.

По данным пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, дорожная авария произошла около 08:45 мск на Кузнецовской улице у дома №22.

Автоледи на Volkswagen Passat, отъезжая от края проезжей части, не пропустила автомобиль Toyota Camry, столкнувшись с ним.

От удара «Тойота» выскочила на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Skoda.

В ДТП водитель автомобиля Toyota Camry, мужчина 1989 года рождения, получил травмы средней степени тяжести. В «Шкоде» пострадали женщина-пассажир, 1991 г.р., получившая травмы средней степени тяжести, и трехлетний мальчик, который госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — добавили в УГИБДД.