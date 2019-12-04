Ванино, Хабаровский край, , 10:20 — REGNUM Десятки большегрузов сахалинского направления, прибывшие по трассе Лидога — Ванино, заполонили подход к портовой зоне, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: На морском побережье Хабаровского края введён режим ЧС из-за шторма

Трудности возникли с паромной переправой Ванино-Холмск — на паром берут только пассажиров. Фуры вынуждены ждать. Сложные погодные условия, снег, метель, а также плановый ремонт одного из паромов вызвали автомобильную «пробку». Простои могут затянуться. Глава Ванинского района пытается решить автомобильный вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в портовых районах Ванино и Советская Гавань власти ввели режим ЧС в связи с резким ухудшением погоды, ураганным ветром, гололёдом и сильными осадками.