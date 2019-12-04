Белгород, , 10:16 — REGNUM Организована проверка по факту обрушения стены дома в посёлке Яковлево Белгородской области, сообщили 4 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры. На месте происшествия побывал глава областного надзорного ведомства.

В прокуратуре проверят соблюдения федерального законодательства. Прокурор Белгородской области Николай Саврун взял на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого региональным Следственным комитетом.

В результате взрыва бытового газа в доме № 102а по улице Шаландина пострадали шесть человек, один погиб. Завалы разобраны, эвакуированным и пострадавшим оказывается необходимая помощь.

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