Владивосток, , 10:08 — REGNUM Спасательный буксир ТОФ «Алатау» отправился на поиски пропавшей в заливе Петра Великого в Японском море рыболовной шхуны «Муксун» с двумя рыбаками на борту, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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Сообщение о потери связи со шхуной «Муксун», совершающей переход морем из Владивостока в посёлок Светлое, поступило в МЧС Приморья 12 ноября. В поиске был задействован вертолёт Ми-8 со спасателями на борту, затем катер «Капитан Балашов», но найти лодку с двумя моряками не удалось. Предполагается, что шхуна может находиться в районе острова Аскольд в 50 милях от Владивостока.

Командование ТОФ решило привлечь к поисковым работам спасательный буксир «Алатау». Накануне с такой просьбой в адрес командующего ТОФ обратился начальник Главного управления МЧС по Приморскому краю. Спасательный буксир «Алатау» выйдет в море, как только позволят погодные условия в районе поиска.

Как сообщало ИА REGNUM, рыболовная шхуна «Муксун» пропала во время совершения перехода из Владивостока на север Приморского края. Последний сеанс связи состоялся, когда шхуна находилась в районе острова Аскольд в заливе Петра Великого.