Новосибирск, , 10:01 — REGNUM Сотрудники новосибирской прокуратуры начали проверку в связи с обрушением потолка в здании дома культуры в Ордынском районе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В ходе проверки будет дана оценка действиям руководства учреждения и должностных лиц администрации (собственник организации) — на предмет соблюдения законодательства о контрактной системе, градостроительного законодательства при проведении ремонта, уточнили в ведомстве. По данным «НГС Новостей», потолок в фойе Ордынского районного дома культуры в селе Ордынском Новосибирской области обвалился утром 29 ноября. В 2016 году Ордынский РДК отремонтировали.