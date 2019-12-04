Краснодар, , 09:55 — REGNUM Отключения энергоснабжения в Новороссийске, Краснодаре, а также в Апшеронском и Белореченском районах Краснодарского края зафиксированы из-за пришедших в регион снегопадов 4 декабря.

Так, по оперативной информации ГУ МЧС на утро 4 декабря было зафиксировано два случая нарушения энергоснабжения в Новороссийске, а также в Сочи. Кроме того, из-за налипания мокрого снега частично отключено энергоснабжение в Апшеронском и Белореченском районах, пишут «Кубанские новости».

На территории края продолжает действовать экстренное предупреждение в связи со снегопадами и налипанием мокрого снега на провода.