Владивосток, , 09:55 — REGNUM В Приморье пресс-служба краевого УМВД официально признала, что задержанные сотрудники полиции межмуниципального отдела «Кавалеровский» занимались пытками и истязаниями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, факт превышения должностных полномочий в отношении жителя села Зеркальное выявили в ходе проведения проверочных мероприятий сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального Управления МВД России. В отношении сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Кавалеровский» проводится служебная проверка. По её результатам действиям полицейских будет дана принципиальная оценка и приняты соответствующие меры реагирования.

Родственники погибшего утверждают, что полицейские, убив жителя села Зеркальное на охоте, впоследствии решили вину за убийство переложить на свидетеля преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, трое сотрудников полиции были задержаны в Кавалерово. Наблюдатели связывают это задержание с убийством местного жителя и последующими пытками в отношении свидетеля убийства, которого сотрудники уголовного розыска принуждали дать признательные показания, как утверждают родственники погибшего, для сокрытия собственного преступления.