Лондон, , 09:53 — REGNUM Не менее 100 человек из числа сотрудников пожарной службы и 15 машин работают на тушении пожара складского помещения, расположенного возле отеля, в западном районе Лондона Брентфорд. Об этом 4 декабря сообщает пожарная служба столицы Британии.

«Горит все складское помещение. Огонь перекинулся на соседний отель», — говорится в сообщении.

При этом причина возникновения пожара на данный момент неизвестна, о пострадавших в результате возгорания не сообщается.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября в Иркутске произошло возгорание в здании мебельного магазина.