Якутск, 4 декабря 2019, 09:46 — REGNUM Транспортная полиция на железнодорожном вокзале Нерюнгри Якутии задержала подозрительного мужчину, при досмотре которого обнаружила растительный наркотики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: «Закладчика» наркотиков в Уфе приговорили к лишению свободы
По информации Нерюнгринского линейного отдела полиции на транспорте, судимый, не работающий 29-летний житель Забайкальского края привёз пакет с наркотическим средством массой более 40 грамм.
Он признался, что сам собрал и изготовил наркотик. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщало ИА REGNUM, 32-летний житель Уфы покупал несколько видов наркотиков и прятал их в потайных местах-закладках в разных районах города. Его приговорили к 4 годам и 6 месяцам колонии.