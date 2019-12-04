Уфа, , 09:33 — REGNUM В Уфе осудили «закладчика» наркотиков. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Калининского района города.

В суде было установлено, что 32-летний житель Уфы с 2017 года по июнь 2018 года купил несколько видов наркотиков общей массой 385 г. для размещения их в потайных местах-закладках в разных районах Уфы.

Злоумышленник был задержан стражами порядка, которые нашли по его месту жительства большое количество полимерных пакетиков, изоленты и магнитов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 — п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

В суде мужчина пояснил, что такое количество наркотика хранил для себя, поэтому свою вину он не признал.

В результате суд признал его виновным и приговорил мужчину к лишению свободы на 4 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Отмечается, что приговор в законную силу пока не вступил.