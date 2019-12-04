Рамалла , , 09:34 — REGNUM Израильские военные во время операции на Западном берегу реки Иордан провели задержание 15 палестинцев, которые подозреваются в причастности к терроризму. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«В течение ночи солдаты Армии обороны Израиля при поддержке Службы общей безопасности (израильская контрразведка ШАБАК), пограничной полиции и полиции арестовали на Западном берегу 15 человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем уточняется, что все задержанные подозреваются в причастности к терроризму, участии в беспорядках и в совершении насильственных действиях по отношению как к израильских гражданским лицам, так и израильским солдатам.

Кроме этого, указывается, что все 15 задержанных были переданы для допросов в службу контрразведки Израиля.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция, требующая от Израиля покинуть оккупированные Голанские высоты.