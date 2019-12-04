Белгород, , 09:32 — REGNUM По данным спасателей, различные повреждения получили восемь квартир дома, разрушенного взрывом газа в посёлке Яковлево Белгородской области.

В региональном управлении МЧС не планируют задействовать для обследования повреждённого дома диагностический комплекс «Струна», уточняет ТАСС.

Всего в четырёхэтажном одноподъездном доме находилось 12 квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл вечером 3 декабря. В результате пострадали шесть человек, один погиб. Возбуждено уголовное дело