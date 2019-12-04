Белгород, , 09:26 — REGNUM В Белгородской области в результате взрыва газа в четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево повреждения получили восемь из 12 квартир, сообщили 4 декабря в региональном главном управлении МЧС РФ.

«По предварительной информации, повреждения получили восемь из 12 квартир», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что для обследования дома не будет применен специальный диагностический комплекс «Струна» дома, поскольку, по словам региональных властей, дом, скорее всего, будут сносить.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа в жилом доме произошел вечером 3 декабря. В результате произошло обрушение стены дома, один человек погиб, еще шестеро пострадали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудники МЧС РФ завершили разбор завалов. На месте происшествия продолжают свою работу сотрудники Следственного комитета РФ.

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