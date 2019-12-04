Хартум, , 09:25 — REGNUM Число людей, погибших в результате пожара, охватившего керамический завод в столице Судана, Хартуме, возросло до 23, в то время как более 130 человек получили ранения. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление правительства.

В соответствии с заявлением, пожар произошел после взрыва газового танкера.

«Взрыв был громким. Несколько автомобилей, которые были припаркованы на территории завода, также загорелись», — сообщил агентству AFP сотрудник соседнего завода.

По информации журналистов телерадиокомпании, завод находится в крупнейшей промышленной зоне Хартума.

«Также на заводе неправильно хранили легковоспламеняющиеся материалы, что привело к распространению пожара», — говорится в сообщении правительства.

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