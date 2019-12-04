Улан-Удэ, , 09:20 — REGNUM В Бурятии возбудили уголовное дело по факту хищения дизельного топлива с локомотива. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, подозреваются машинист со своим помощником.

«Объем похищенного топлива составил 6990 литров, на общую сумму более 249 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

Однако воспользоваться краденным похитителям не удалось — они были задержаны правоохранителями. Теперь им грозит лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.

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