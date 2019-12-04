Магадан, Магаданская область, , 09:19 — REGNUM В Магадане водители кормят практически с рук хищных зверей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На одном из перевалов Колымы на дорогу выбежали лисы, а с ними и росомаха. Животные голодные и ждут кормёжки от людей.

Телеведущий, продюсер Юрий Мильчинский опубликовал видео в Инстаграм.

«Росомаха очень и очень опасный зверь! Лисички боятся её. Сильный мороз! И дикие звери идут к нам, людям, чтобы их покормили, на перевале в Магаданской области!» — комментирует он.

https://www.instagram.com/p/B5hzE_0Ibyf/

Звери совсем близко подходят к мужчине, который пытается их кормить.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае водители сняли на видео крупного тигра, который вышел на трассу.