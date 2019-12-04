Санкт-Петербург, , 09:15 — REGNUM Из-за анонимных угроз о «заминировании» в Петербурге во вторник, 3 декабря, пришлось эвакуировать 7700 человек и проверить 101 объект.

Как сообщает 4 декабря агентство «Оперативное прикрытие», к проведению проверок были привлечены 455 сотрудников полиции.

Напомним, послания с угрозами взрыва поступали по электронной почте в адрес судебных зданий Петербурга, медицинских учреждений, торгово-развлекательных комплексов, объектов метрополитена, вокзалов и аэропорта «Пулково». Ни в одном случае наличие опасности не подтвердилось.

Как отмечает ИА REGNUM, особое возмущение у петербуржцев вызвали угрозы в адрес детской больницы на Авангардной улице — из медучреждения пришлось выводить на улицу детей, кутая их в одеяла, вывозить маленьких пациентов на каталках.

«Ничего святого не осталось», — писали горожане в соцсети.

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Нынешняя волна угроз и вызванных ими эвакуаций началась 28 ноября.

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