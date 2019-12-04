Белгород, , 09:17 — REGNUM Жильцам дома, разрушенного взрывом бытового газа в посёлке Яковлево Белгородской области, выплатят деньги на текущие расходы. Об этом журналистам сообщил губернатор Евгений Савченко.

По имущественным потерям вопрос будет решён в течение 4 декабря — глава региона планирует встретиться с пострадавшими.

«23 человека, которые по спискам проживали в разрушенном доме, получат деньги на текущие расходы. Сумма выделяемых средств — по 30 тысяч рублей», — уточнил губернатор.

4 декабря также будет решаться вопрос с проживанием пострадавших до того момента, как они получат постоянное жильё.

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