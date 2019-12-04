Белгород, 4 декабря 2019, 09:17 — REGNUM Жильцам дома, разрушенного взрывом бытового газа в посёлке Яковлево Белгородской области, выплатят деньги на текущие расходы. Об этом журналистам сообщил губернатор Евгений Савченко.
По имущественным потерям вопрос будет решён в течение 4 декабря — глава региона планирует встретиться с пострадавшими.
4 декабря также будет решаться вопрос с проживанием пострадавших до того момента, как они получат постоянное жильё.
Читайте ранее в этом сюжете: Завершен разбор завалов в обрушившемся доме под Белгородом