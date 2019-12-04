Амстердам, , 09:13 — REGNUM Голландская полиция 3 декабря в ходе расследования групповых изнасилований задержала восемь мужчин в возрасте от 18 до 26 лет. Три девушки-подростки сообщили в полицию об изнасилованиях некоторыми из подозреваемыми в разные моменты.

По словам представителя полиции, девочкам предположительно давали наркотики, после чего, злоупотребляя их бессознательным состоянием, их изнасиловали парни из этой группы. В некоторых случаях к жертвам применялось насилие.

Изнасилования совершались в гараже в г. Хертогенбос. В апреле на месте преступления уже проводилась криминальная экспертиза. Были конфискованы предметы, которые могут быть в дальнейшем проданы с целью реализации возможных компенсаций жертвам, которые могут быть назначены в ходе судебного заседания. Речь идёт о девяти автомобилях и несколько тысяч евро. Гараж по указанию городских властей закрыт на год.

Задержанные все проживают в Хертогенбосе и Росмалене. В их жилищах 3 декабря прошли обыски. В ходе обысков обнаружены обнажённые фотографии и другие визуальные материалы. Жертвы предположительно вступали в связь с подозреваемыми через соцсети.

В полиции полагают, что жертвами подозреваемых могли стать и другие девушки, что они не обращались в полицию из-за страха перед подозреваемыми. Теперь, когда те задержаны, в полицию рассчитывают, что могут выявится новые жертвы насильников.