Кабул, , 09:07 — REGNUM Врач из Японии Тэцу Накамура, также являющийся главой неправительственной организации «Пешаварское общество», был ранен на востоке Афганистана, когда его автомобиль попал в засаду. Об этом 4 декабря сообщает японское общественное телевидение NHK.

Также сообщается, что 73-летний японский доктор был доставлен в госпиталь после происшествия и что, по данным некоторых источников, все его спутники, в количестве пятерых человек, были убиты в результате нападения.

Напомним, доктор Тэцу Накамура из города Фукуока занимается благотворительностью и медицинской деятельность в Афганистане в течение многих лет. В 2018 году он был за неё награжден орденом правительством Афганистана.