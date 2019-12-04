Ботсфьорд, Норвегия, , 08:51 — REGNUM Российский траулер загорелся в порту норвежского города Ботсфьорд, расположенного на севере Норвегии. Об этом 4 декабря сообщает полиция губернии Финнмарк на севере Норвегии на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«Сообщение о пожаре русского траулера на набережной в Ботсфьорде, находящегося на набережной Нептуна», — говорится в сообщении полиции.

Также в нем указывается, что на место происшествия вызваны представители чрезвычайных служб и полиции.

При этом не уточняется название судна и не сообщается о пострадавших в результате возгорания.