* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Анкара, , 08:53 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали в ноябре 2019 года свыше 200 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 4 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, среди арестованных террористов были высокопоставленные полевые командиры, ряд бандитов был выслан из страны.

Напомним, с 2014 года боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут активную деятельность на территории Турции, за указанное время они убили здесь 315 человек, сотни получили ранения.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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