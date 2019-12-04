Владивосток, , 08:49 — REGNUM В Приморье обсуждают истинные мотивы внезапного увольнения главного врача медицинского центра ДВФУ Олега Пака, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В ДВФУ рассказали, почему не продлён контракт с главврачом медцентра

В социальных сетях Приморья муссируется информация о реальных, внепубличных причинах увольнения Олега Пака, которую подтверждает ряд источников, близко знакомых с ситуацией.

В пабликах сообщается, что настоящей причиной увольнения Олега Пака стала не его судимость десятилетней давности, а конфликт с одним из чиновников, не имеющим никакого отношения к медицине, варягом-проректором ДВФУ по общим вопросом Алексеем Кошелем.

Активист ОНФ Алексей Кошель, прибывший из Москвы, по мнению источников, уже несколько лет пытается взять управление финансовыми потоками медицинского центра ДВФУ под свой контроль. Не достигнув в этой борьбе желаемого результата, чиновник решил использовать компромат против строптивого главврача, тем самым инициировав его увольнение.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДВФУ разъяснили, что причиной увольнения Олега Пака стала его погашенная судимость, которая, по мнению руководства ДВФУ препятствует врачу высшей категории исполнять свои обязанности. Губернатор Приморья Олег Кожемяко во время встречи с Олегом Паком пообещал заслуженному врачу содействие в восстановлении в должности.