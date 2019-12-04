Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, 4 декабря 2019, 08:37 — REGNUM В Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по подозрению в убийстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.
Инцидент произошёл в посёлке Белоярский 3 декабря в доме по улице Свободы.
По версии следствия, между подозреваемыми и двумя потерпевшими произошёл бытовой конфликт, в ходе которого злоумышленник нанёс ножевые ранения своим оппонентам. Один из них скончался, второй доставлен в районную больницу.
Позже в посёлке было найдено тело подозреваемого.
Отметим, что на данный момент следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Также назначены экспертизы.