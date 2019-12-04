Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, , 08:37 — REGNUM В Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по подозрению в убийстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Инцидент произошёл в посёлке Белоярский 3 декабря в доме по улице Свободы.

По версии следствия, между подозреваемыми и двумя потерпевшими произошёл бытовой конфликт, в ходе которого злоумышленник нанёс ножевые ранения своим оппонентам. Один из них скончался, второй доставлен в районную больницу.

Позже в посёлке было найдено тело подозреваемого.

«По результатам осмотра места происшествия и тела умершего установлено, что признаков совершения в отношении указанного фигуранта противоправных действий посторонними, не имеется», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Отметим, что на данный момент следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Также назначены экспертизы.