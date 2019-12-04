Одинцово , , 08:32 — REGNUM Не менее 10 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса, который перевозил 50 пассажиров и ехал из Белоруссии, и грузовика на трассе М1 в городском округе Одинцово Московской области.

«Междугородний автобус столкнулся с грузовиком на 24 км трассы М-1 в Одинцовском районе. Травмы получили до 10 человек», — приводит «Интерфакс» слова информированного о ситуации с ДТП источника.

Также сообщается, что все пассажиры направлены в гостиницу и в настоящее время ведется работа по установлению причин произошедшего.

Отметим, ранее сообщалось о 7 пострадавших в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Одинцово.