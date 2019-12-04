Пермь, , 08:22 — REGNUM В Перми ранним утром 4 декабря стрелок открыл пальбу из ружья по прохожим, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

По данным СМИ, мужчина мог находиться под воздействием сильнодействующих препаратов. После стрельбы из окна квартиры мужчина вышел с оружием на улицу и открыл огонь по прохожим.

Напомним, ранним утром в Перми произошел вооруженный инцидент. Мужчина расстреливал прохожих. Погибла женщина. По данным информресурсов, ранение получил сотрудник Росгвардии.

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