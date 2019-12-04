Чита, , 08:19 — REGNUM Власти Забайкальского края приступили к выплатам компенсаций родственникам погибших и пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом. Об этом сообщает 4 декабря «Мир 24».

По словам и. о. вице-премьера региона Андрея Кефера, выплаты получают семьи погибших, а также пострадавшие, степень травмированности которых уже оценили медики. В течение дня деньги будут переведены тем, у кого есть лицевые счета. Остальным также обеспечат выплаты в кратчайшие сроки.

Родственники погибших получат по 1 млн рублей. Семнадцать пострадавших с тяжелыми травмами получат по 400 тыс. рублей, двое пострадавших с легким вредом здоровью — по 200 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря в Сретенском районе Забайкалья пассажирский автобус вылетел с моста на лед реки Куэнги. ДТП унесло жизни 19 человек, ещё 22 пострадали.

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